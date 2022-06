Enefit Greeni energiatootmine kasvas maikuus kümnendiku võrra

Enefit Greeni juhatuse liige ja tootmisvaldkonna juht Innar Kaasik hindas maikuu tootmistulemust ootuspäraseks. „Tänavu oli mais tavalisest veidi rohkem tuult, kuid üldreegel on see, et hiliskevadel ja suvel annab tuul toodangut vähem ja päike seevastu veidi rohkem. Enefit Greeni jaoks on väga positiivne ka see, et suutsime tagada kõrge töökindluse nii meie tuule- kui ka päikeseparkides,“ ütles Kaasik.