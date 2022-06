Coop Pank annab välja 100 eksklusiivset võlakirja

Pakkumisele tuleb kuni 100 võlakirja nimiväärtusega 100 000 eurot, intressimääraga 10% aastas, mida makstakse kvartaalselt. Pangal on õigus otsustada pakkumise mahu vähendamist või suurendamist tulenevalt investorite huvist. AT1 võlakirju pakutakse hinnaga 100 000 eurot ühe võlakirja kohta. AT1 võlakirjade märkimisperiood on vahemikus 13. juuni kuni 16. juuni ning pakkumise tulemustest teavitab Pank eraldi. AT1 võlakirjad on tähtajatud ning tegemist on Panga tagamata võlakohustusega investori ees. Pangal on õigus AT1 võlakirjad lunastada Finantsinspektsiooni loal pärast 5 aasta möödumist nende emiteerimisest.