Suurfirmade finantsjuhid: majanduslangus jõuab USAsse järgmise aasta esimeses pooles

Ameerika tarbijate seas on viimastel kuudel märgata olnud käitumise muutumist. Kui pandeemia algusest on pidevalt olnud probleem, et kaupasid pole piisavalt ning ei suudeta nõudlust täita, siis nüüdseks on poodide varud tõusnud sellisele tasemele, et ollakse kohati sunnitud tegema allahindlusi, et üleliigsest kraamist lahti saada. Näiteks andis sellise hoiatuse sel nädalal USA üks suurimaid jaemüügiettevõtteid Target, mistõttu oodatakse sellelt aastalt tagasihoidlikumat kasumit.

FOTO: JOE RAEDLE | AFP/Scanpix