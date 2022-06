FOTO | Venemaa McDonald'si uus versioon avalikustas oma logo

Uuel kaubamärgil illustreerib ring ja kaks joont, mis väidetavalt tähistavad burgerit ja kahte friikartulit. „Logo roheline taust sümboliseerib toodete ja teenuse kvaliteeti, millega meie külalised on harjunud,“ ütles Sistema PBO pressiesindaja.

Nime pole aga ettevõte veel avaldanud, kuid läbi on käinud nimevariandid näiteks „Fun and Tasty“ või „The Same One“.