Leppimani sõnul on esimene hange riigi gaasivaru moodustamiseks läbi viidud. Tulemus näitabki tõenäoliselt seda, et turg on praegu hästi pinges ja tõenäoliselt on kõik turuosalised äraootaval seisukohal. Miks on gaasivaru loomine nii raske?