Kümme kriisikindlat aktsiat Rootsi börsilt

Nö põhi või baasportfelli eesmärk on tema sõnul pakkuda valik aktsiatest, mille puhul pole karta, et need mitme aasta jooksul täielikult laostuvad. „Kui te need aktsiad peale ostu unustate, siis ma eeldan, et need ettevõtted elavad üle finantskriisid ja majanduslangused,“ märkis Hernhag. Aktsiad on valitud välja mõttega, et need ostetakse järgmiseks kümneks aastaks.