Maksulaekumise andmetest loeb välja nii mõndagi huvitavat. Mis toimub tubakaturul?

Aktsiiside tasumine kokku kasvas aprillis võrreldes eelmise aastaga 4,5 protsenti, kasvu vedas alkoholiaktsiisi tasumine. Teist kuud järjest on alkoholiaktsiisi tasumine võrreldes eelmise aastaga näidanud väga kiiret kasvu, olles aprillis 23,3 protsenti. Viimaste kuude deklareerimine on hoogustunud peamiselt tänu meelelahutusasutustele kehtinud COVID piirangute kaotamise tõttu. Kasv on olnud üldine nii jae- kui hulgimüügis. Lisaks on taastumas turism, mis eelmise aasta kevadel oli madalpunktis. Tallink Grupi andmetel on reisijate arv eelmise aasta aprilliga Eesti suunal suurenenud üle nelja korra. Alkoholiliikidest tõuseb esile eelkõige kange alkoholi suurenenud deklareerimine, kuna just piirangute tõttu oli kange alkohol deklareerimine eelmisel aastal madal.