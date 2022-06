FOTOD JA VIDEO | T1 investeerib 16 miljonit eurot. Vaata, milline keskus välja nägema hakkab

„T1 on Tallinna kaasaegseim kaubandus- ja meelelahutuskeskus, kuid see vajab täiendusi ning selget suunda, mida külastajatele edaspidi pakume. Ühes arhitektibüroodega Novarc ja KOKO, ettevõttega Lott ja Pojad ning teiste partneritega töötasime välja T1 keskuse uue kontseptsiooni ja arhitektuurilised lahendused, mida hakkame ellu viima. Ehitustööd algavad suvel ning viimase lihvi saab uuenduskuur 2023. aasta lõpuks,“ ütles T1 keskuse tegevjuht Tarmo Hõbe.

T1 keskuse kaubandus koondub edaspidi kahele esimesele korrusele, kus fookus on kvaliteetsel outlet­-kaubandusel oma eristuva tootevalikuga. Keskuse kolmas korrus keskendub huvitegevustele, spordile ning tervise- ja iluteenustele, saades uue väljanägemise ja sisu. Kolmandal korrusel avab sügisel treeningkeskuse Nikolai Novosjolovi vehklemisklubi Le Glaive ning läbirääkimised käivad veel mitme teise spordiklubiga, teatas T1.

„T1 ühes üle linna kõrguva vaaterattaga on Tallinna maamärk. Tahame anda väga hea asukohaga hoonele uued kasutusviisid ja uue, sõbralikuma ning funktsionaalsema arhitektuurilise lahenduse, samuti tuua T1 uusi koostööpartnereid ja kliente. Keskusel on ideaalne asukoht erinevate teede ja transpordiviiside ristumiskohas ning Eesti lähima 25 aasta kõige jõulisemalt arenevas ja atraktiivsemas äripiirkonnas. Visiooni kohaselt on T1 piirkonna tõmbekeskus 2027. aastaks, mil hiljemalt valmib Rail Balticu Linda terminal,“ lisas Hõbe.