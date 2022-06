FOTO | Hiiglaslik gaasitanker jõudis Eesti juuli ja augusti gaasivaruga Klaipedasse

„Täna saabunud kogus katab ära Eesti Gaasi klientide juuli ja augusti vajaduse, septembri tarne peaks jõudma samuti veel käesoleva kuu jooksul. Turul on defitsiit gaasi järgi ja sügisel kasvavate mahtude katmiseks jääb Klaipeda võimsusest puudu – kõikide klientide ja gaasituru osaliste lootus on Paldiski LNG terminali valmimine veel selle aastanumbri sees,“ lausus Eesti Gaasi juhatuse esimees Margus Kaasik.

Sarnaselt mai alguses toimunud tarnega ostis Eesti Gaas LNG-d Ameerika Ühendriikidest koostöös Poola riikliku gaasi- ja energiaettevõttega PGNiG. Järgnevatel päevadel toimub LNG punkerdamine Independence ujuvterminali, edasi liigub gaas Leedu ja Läti torustike kaudu Eestisse. Möödunud aastal valminud, Singapuri lipu all seilav Diamond Gas Crystal on 299 meetri pikkune ja 46 meetri laiune.



Eesti Gaas alustas Leedu Klaipeda LNG väiketerminali kasutamist juba 2017. aastal, 2019. aastal sõlmiti leping Klaipedos Naftaga, misjärel alustati Klaipeda Independence ujuvterminali kaudu LNG ostmist ja maagaasivõrku suunamist. Lisaks on ettevõte tarninud aastaid LNG-d veokitega Venemaalt, Lätist, Soomest ja Poolast laevade punkerdamiseks ja gaasivõrgu välistele tööstusklientidele.



Eesti Gaas pakub klientidele maagaasi nii torugaasi, surumaagaasi (CNG) kui veeldatud maagaasi (LNG) kujul ning haldab riigi suurimat gaasivõrku. Ettevõte arendab aktiivselt taastuvenergiaportfelli päikeseenergia ja rohegaasi (biometaani) tootmise ja müügi näol. Eesti Gaas tegutseb Soomes, Lätis, Leedus ja Poolas Elengeri kaubamärgi all. Kontsernil on kokku 50 000 klienti ja 240 töötajat.