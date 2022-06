Apple'i uus makselahendus ei pruugi olla ettevõtetele kasulik. Miks?

iPhone'i tootja teatas plaanist käivitada teenus nimega Apple Pay Later, mis võimaldaks kasutajatel maksta asjade eest igakuiste osamaksetena ilma intressita. See seab „osta kohe, maksa hiljem“ teised pakkujad ebamugavasse olukorda. Samuti on praegune majanduslik seis seadnud sektori tuleviku kahtluse alla.