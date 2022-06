Kallis kütus. Parvlaeva- ja rongitranspordi maksab riik kinni, bussifirmad saagu ise hakkama

Kütuse hinna tõus peaks transpordis mõjuma kõigile ühtviisi. Millegipärast on aga nii, et riigile osaliselt või täielikult kuuluvatel ettevõtetel on lepingud või seadused, mis kohustavad riigil neile kogu tekkiva lisakulu kinni maksma. Bussivedude puhul ostab riik teenust erasektorilt. Neil toetavaid lepinguid ega seadusi ei ole. Vastupidi, tuleb välja, et bussiettevõtetele suurenenud kütusekulu kompenseerimine oleks lausa seadusrikkumine.

Elroni ärikuludest moodustab diislikütuse ja elektrikulu ligikaudu 17%. Ettevõtte juhatuse esimees Lauri Betlem on Ärilehele öelnud, et elektri kõrget hinda oskasid nad eelarves ette näha, kuid diislikütuse hinnatase on prognoositust hüppeliselt kõrgem. Kulu on umbes kaks miljonit eurot suurem. Piletimüük on läinud hästi (neli esimest kuud +62% võrreldes eelmise aasta sama ajaga) ja sellega saab katta suurenenud kütusekulust miljoni. Ülejäänule on vaja leida kate, öeldakse Elronist.