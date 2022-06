VIDEO | Päev ametipostil, mille tööjõupuudus juhib Tallinna lennujaama kriisi suunas: miks turvatöötajaid napib?

Mõne päeva eest kirjutas Ärileht , et turul valitseb ajalooline turvatöötajate nappus. G4S-i valvedivisjoni direktori ja juhatuse liikme Villu Õuna sõnul on neil puudu üle saja töötaja, neist ca 50 võetaks kasvõi päevapealt jutule julgeolekuteenistusse Tallinna lennujaama, kus tööjõupuudus on viinud tavatult pikkade järjekordadeni.

Kui kõrgemad turvatöötajate positsioonid nõuavad pikki koolitusi ja erinevaid kvalifikatsioone, siis suuresti on puudu just madalama astme turvatöötajatest, kes vajavad vaid baasilist väljakoolitamist. „Ettevalmistaja töö on justkui klienditeenindaja - otseselt julgestusülesandeid ei täida, aga jagad soovitusi, kuidas reisijal oleks lihtsam ja mugavam turvakontroll läbida,“ kirjeldas G4S Eesti lennundusosakonna kvaliteedispetsialist Ivar Nikopenzius lennundusjulgestuse klienditeenindaja tööd. Nikopenziuse kinnitusel on neil sellelt positsioonilt puudu „mõnikümmend“ töötajat.