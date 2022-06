FOTOD | Vaata pilte: täna avati Venemaal esimene idanaabrite oma „McDonald's“

Alles paar tundi enne Puškini väljaku restorani avamist teatati Venemaa keti uuest nimest, milleks on „Вкусно и точка“. Logo on teistsugune, kuid meenutab endiselt McDonalds'i kuldset kaart: ring ja kaks kollast piklikku kuju, mis kujutavad endast veiselihapraadi ja friikartuleid.

Väljaanne AP raporteeris, et kuigi rahvast oli Puškini tänava väljaku restoranis täna palju, ei olnud see võrreldav 1990. aastal McDonald'si avamise mölluga, kui inimesed ootasid tundide kaupa järjekorras. Toona oli McDonald'si avamisel Venemaal ka poliitiline tähendus: see tähistas Raudse eesriide langemist ja vaba lääne maailma avanemist Vene inimestele. Avamine oli toona moskovlastele esimene maitse Lääne kaubast ja teeninduse tõhususest. Ühtlasi oli see kaa märk sellest, et Nõukogude Liit on aeglaselt langetamas oma valvsust ja lubanud riiki välismaist kultuuri.