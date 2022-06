Aktsiaturgudel on oodata järjekordset tugevat languspäeva

Aasia Dow ning Nikkei on mõlemad ligi 3% miinuses ning tehnoloogiaaktsiad Hongkongi börsil on langenud ligi 4%.

Langus võib ees oodata ka Euroopa börse, sest futuurid näitavad nii Euro Stoxx 50 kui ka Saksamaa DAX indeksile ligi pooleteise protsendist langust. USA Nasdaq 100 indeksi futuurid näitavad langust 2,12% ja S&P 500 1,5%.

Reedel jõudis USA maikuu inflatsioon uue kõrgeni ning kustutas õhus olnud lootuse, et hinnatõus vaibub. USA S&P 500 langes seepeale 2,91%, mis teeb languseks alates aasta algusest 18%. Tallinna börsiindeks on vastu pidanud paremini ning on aasta algusest languses 8,7%.

Kauplejad arvestavad nüüd ligi 50% võimalusega, et USA Föderaalreserv võib juuli koosolekul tõsta intressimäärasid ka 0,75% võrra.

Turud on silmitsi Hiinas toimuvate koroonapuhangutega, mis võib viia korduvate piiranguteni, mis omakorda kahjustaks majandust ning ka globaalseid tarneahelaid.

Koos aktsiaturuga on langenud ka krüptoturg, mis on toonud hinnad uute põhjadeni. Viimase seitsme päeva jooksul on Bitcoini hind langenud üle 14% ning viimase 24 tunni jooksul üle 6% hinnale 25 683 dollarit, selgub hinnaportaali coingecko.com andmetest. Ethereumi, Cardano, XRP ja paljude teiste suurima turuväärtusega krüptode langus on kohati veelgi suurem.

Kui veel 2021. aasta novembris oli kogu krüptoturu turuväärtuseks 2,9 triljonit dollarit, siis nüüdseks on see langenud 1,14 triljoni dollari piirimaile. Üha enam on krüptoturg hakanud ühte jalga käima aktsiaturuga ning krüptoturu langus alates 2021. aasta novembrist korreleerub USA aktsiaturu riskantseimate kasvuaktsiate langusega.