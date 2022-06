Vaidlused läbi. Riigilt tuge otsiv Hansabuss võtab konkurendilt üle 65 bussiliini

„Hansabuss asub liine teenindama keskkonnasäästlike surugaasil sõitvate Iveco Crossway ja Feniksbus bussidega, mille investeeringu orienteeruv kogumaht on 8 miljonit eurot,“ sõnas juhatuse esimees Indrek Halliste.

Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse tegevjuht Andrus Nilisk lisab, et on suur rõõm alustada Lääne-Viru maakonnaliinidel koostööd Hansabussiga, kes vastavalt hanke tulemusele vahetab välja eelmise vedaja. Uue hankega alustavad tööd uued surugaasil sõitvad gaasibussid, mis tarbivad CNG gaasi ning seetõtu jätavad loodusele ka väiksema jalajälje. Sõitja jaoks paraneb kindlasti teenus tänu uutele bussidele, mis võimaldavad sõitjatel mugavamalt siseneda ja väljuda tänu madalapõhjalisusele ja kallutusfunktsioonile ning lisavad ka nutiseadmeid kasutavale sõitjale võimaluse oma seadet laadida bussides olevates USB pistikupesades.

Sõiduplaanides esineb mõningaid muudatusi. Avatakse 2 uut liini 36A Rakke-Rakvere ja 65A Laekvere-Rakvere ning korrigeeritud on varahommikune liini 64 Tapa-Aegviidu väljumine, et reisijad jõuaksid kenasti rongi peale.

„Hansabuss on kindel ja hooliv bussipartner juba 26 aastat ning suur rõõm on pakkuda mugavat ning turvalist tellimusvedu, töötajate vedu, kooliõpilaste vedu ning avalikku liinivedu Eestis ja Lätis,“ märgib Halliste. Lepingu puhul on kasutusel kvartaalne indekseerimise süsteem, mis reageerib kiiremini kütuse hinnamuutustele.