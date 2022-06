Transpordiameti peadirektor Kaido Padar esitas ministrile avalduse ametist lahkumiseks

„Kunagi ei ole õiget aega tulemiseks või minemiseks. Hetkel on aga transpordiamet jõudnud arengufaasi, kus üks suurtest ühendamise etappidest on lõppenud ja jäänud on nüansside lihvimise aeg. Ükski organisatsioon ei saa muidugi kunagi lõplikult ja jäädavalt valmis. Usun, et uue koalitsiooniga leitakse transpordiametile ka uus juht, kes suudab värske energia ja pilguga transpordisektori arengut edasi viia. Olen hingelt ettevõtja, nii et uusi väljakutseid otsin pigem ametniku töölauast kaugemal. Hetkel pole siiski ühtegi kindlat tööpakkumist laual. Üks, mis on aga kindel – poliitikasse ma kindlasti ei lähe,“ nentis Padar.