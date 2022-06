50 miljonit investeeringuteks: Superangeli uus fond hakkab toetama teadusmahukate ettevõtete arengut

„Meie eesmärk oli leida loodava fondi jaoks meeskond, kellel on võimekus riistvara või füüsilise tehnoloogilise komponendiga tehnoloogiatesse investeerida ning kes suudab kasvatada alustavatest kõrgtehnoloogilistest ettevõtetest järgmised edulood ja valdkonna suunanäitajad. Superangeli meeskonnal on selleks olemas head eeldused ning nende investeerimisstrateegia toetab SmartCapi eesmärkide saavutamist,“ lausus SmartCapi juhatuse liige ja fondijuht Sille Pettai. Siftedi vahendusel on fondi kogusuuruseks 50 miljonit eurot.