Kohutav 2022. aasta. Toorme hinna tõusule ei näi lõppu tulevat

Toormehindades jätkuvad aastakümnete suurimad hüpped, sest pandeemiajärgsed puudjäägid ja Ukraina sõda ei näita leevenemise märke. Samal ajal aina kasvab nõudlus fossiilkütuste järele ja seda just Euroopas. On kadunud lootus, et Vene energiast loobumine tähendab kiiret üleminekut puhtamale energiale.

Hinnakasv tähendab, et inflatsioon kasvab ka edaspidi. See toob arengumaades kaasa nälja ja ebastabiilsuse. Globaalne majanduskasv pidurdub ja keskpangad tõstavad agressiivselt intressimäärasid.

Just sõda on ka toormeturgudel pingeid märkimisväärselt suurendanud. Palju on räägitud Ukraina viljast, mis on peamiselt kinni Odessa sadamas. Samal ajal lõikab suur osa maailma end lahti Venemaast, kes on muu hulgas suur nafta- ja gaasiriik. Analüütikud näevad, et pinged tarnete niigi umbes pudelikaeltes aina suurenevad. Samal ajal ei suuda tootmine kuidagi tarbimisele järele jõuda.

Kivisüsi teeb võidukäigu

Bloombergi uuringule vastanud tippanalüütikud leidsid, et nisu hind rallib edasi ja see muudab üleilmse toiduolukorra veel halvemaks. Samuti nähakse tõusmas vase hinda. Teiselt poolt eeldatakse, et toornafta hind pigem langeb. Uuringus osales 805 eksperti. Venemaa energiakandjaid, eriti gaasi, hakkab asendama kivisüsi, sest taastuvenergia areng ei ole piisavalt kiire.

„Sõja ja tarneraskuste tõttu on nõudlus tasakaalust väljas ja seetõttu hakatakse veelgi tõstma tavametalli, väärismetalli ja energiahindu,“ ütleb Wells Fargo investeerimisinstituudi globaalsete turustrateegiate juht Paul Christopher.

Euroopa otsust jätta Venemaa energiakandjad järk-järgult, aga suurte hüpetega maha, nähti võimalusena rohelisele energiale. Praegu lühiajalises perspektiivis enam ei nähta. Euroopa on küll taastuvenergia valdkonnas liider, kuid päikese- ja tuuleparkide ehitamise ja kasutusele võtmise kiirusega on probleeme. Venemaa tõttu tekkivat auku ei suudeta täita. Prantsusmaal on tekkinud ka tuumaenergia tootmises probleeme, mida ei suudetud varem ette näha.