Riigiameti tippjuhi kohalt lahkuv Padar: siin on iga päev uus jama, teeme 14-tunniseid tööpäevi

„Ükski juht ei saa olla enesekeskne. See koht vajab uute ideedega ja energilist juhti, mistõttu pean mina kõrvale astuma,“ vastas Padar küsimusele, kas ametist sundis teha loobuma tõsiasi, et transpordiamet on viimase 1,5 aastaga sattunud suure rahalise surve alla.