Eesti iduettevõtete ökosüsteemi arendusprojektid saavad olulise rahasüsti

Startup Estonia kogukonna arendusjuht Sandra Saarniit tõi välja, et hankega otsitakse uusi arenguprogramme ja projekte, mis on suunatud Eesti iduettevõtjatele ja startup-kogukonnale laiemalt aga ka näiteks noorte ettevõtliku mõtteviisi arendamisele, Eesti idusektori teadmuspõhise ja mitmekesise arengu toetamisele ning iduettevõtete ja traditsiooniliste ettevõtete koostöö tõhustamisele.

„Oleme kogunud Eesti iduettevõtete asutajatelt ja kogukonnalt tagasisidet praeguste kitsaskohtade kohta ning leppisime kokku järgmiste aastate prioriteetsed valdkonnad, mida on vaja edasi arendada. Seetõttu olemegi hankes ära defineerinud viis teemat, millele me otsime uudseid projekte ja algatusi,“ selgitas Saarniit. Ta rõhutas, et hanke raames otsitakse uusi ja uudseid programme ning oluliseks kriteeriumiks on nende valikul eristumine olemasolevatest programmidest. „Hanke raames ei rahastata olemasolevaid projekte ja programme, vaid ootame pakkujatelt uusi mõtteid või näiteks praeguse tegevuse olulist laiendamist ja edasiarendamist,“ lisas ta.