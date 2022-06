Digitaalehituse klaster arendab koos riigi ja erasektoriga 21. sajandile vastavat ehitussektorit

Kuidas olukorda parandada?

Ehitusettevõtte Nordecon ASi äritehnoloogia juhi Miina Karafini sõnul on selgelt näha, et on vaja muutuseid, aga samas kriitiline mass inimesi ei soovi ega oska muutuda. „Mõtteviiside muutus tuleb väga raskelt, aga selles peitub tohutu potentsiaal. Inseneerias on alati au sees olnud insenertehnilised teadmised, ent põhjused, miks täna sektor ei arene sellise tempoga, nagu võiks, on puudulik juhtimiskvaliteet, madal väärtuspõhine lähenemine ja vähene fookus inimestele. Ühe ehitise õnnestumine vajab paljude osapoolte ühist pingutust ja erinevaid kompetentse. Kui aga jätkuvalt valitakse projekti koostööpartnereid madalaima hinnapakkumise baasil ning lepingutega antakse risk alati järgmisele osapoolele, ei soosi see positiivset koostegemist ega inspireeri ühiselt parimaid võimalikke lahendusi otsima.“

Rääkides tulevikust, ütleb Karafin, et aastaks 2035 on ehitus kindlasti andmepõhisem kui praegu. „Lähtume siis rohkem pärisandmetest kui kõhutundest. Usun, et oleme selleks ajaks töötanud välja palju automatiseeritud protsessi osi, mis loovad efektiivsust ja suudavad ehk tehisintellekti abiga arvestada rohkemate muutujatega, kui inimene seda suudab,“ selgitab ta. „Samas loodan ka, et lähitulevik toob ehituses kaasa sellise arenguhüppe, mida ei ole viimasel 100 aastal nähtud, ning et nii mõnigi lahendus on midagi sellist, mida täna ei oska ettegi kujutada!“

Ta lisab, et ehitussektoris tehakse tulevikus kindlasti omavahel rohkem koostööd. „Teame küll, et sisuline koostöö on parima lõpptulemuse saavutamiseks esmatähtis, ometi oleme selles alles lapsekingades. Oleme veel kinni selles, „kuidas on alati tehtud“, kuid õnneks on seegi mõtteviis vaikselt muutumas. Sektoris on tavaks saanud lepingumudelid, mis soosivad koostööd – allianss ja integreeritud projekti teostus.“