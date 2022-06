Internetist ostetakse kõige rohkem elektroonikakaupu

Eesti edetabelis on teisel kohal kodukaubad (50%), millele järgnevad riided ja jalanõud (46%). Lätis ja Leedus eelistab riiete ja jalanõude internetis ostmist vastavalt 57% ja 51% uuringus osalenutest ning tihedalt kannul on elektroonikakaubad, teatas Venipak.

Eesti naiste seas on populaarseimad hügieeni-, ilu- ja hooldustooted (61%), millele järgnevad rõivad ja jalanõud 58%-ga. Siin avaldub ka erinevus Balti riikide tarbimisharjumustes. Nii Lätis kui ka Leedus on naissoost e-ostlejate seas populaarseim kaubakategooria rõivad ja jalanõud vastavalt 69% ja 64%ga, millele järgnevad hügieeni-, ilu- ja hooldustooted vastavalt 53% ja 61%ga. Elektroonikakaubad on meeste seas populaarseimad nii Eestis (72%), Leedus (62%) kui ka Lätis (55%).

Toidukaupu on internetis ostnud 21% Eesti tarbijatest, aga valdav osa eelistab ise toidukaubad välja valida, mitte lasta seda teha e-kaubanduse töötajal või isegi robotil. Pea sarnane pilt avaneb Lätis ja Leedus, kus toidukaupade internetipoode eelistab vastavalt 21% ja 23% vastanutest. „Kuna toidupoodides käimisega kaasneb mugavus ja vahetu tarbimise tunne, siis on supermarketi külastamine enamikule tarbijatele meeltmööda,“ ütles Venipaki tegevjuht Justas Šablinskas.

Kui Eestis ja Leedus eelistab 40% kuni 40-aastastest inimestest osta raamatuid internetist, siis Lätis on vastav määr vaid 25%. Uuringus nimetatud kategooriatest ostavad Eesti tarbijad internetist kõige vähem alkoholi ja kogumisväärtusega asju, vastavalt 4% ja 6%. Kollektsionääride puhul on see ootuspärane, kuna tegu on väga spetsiifilise nišiga ja ostjad soovivad sageli veenduda võimalike ostude ehtsuses ja seisukorras.