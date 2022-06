LHV kasum maikuus vähenes.

Kui aprillis oli klientide aktiivsus tõusmas, siis nüüd on see jõudnud pangagrupi sõnul tavapärasele tasemele. Tulemusi mõjutasid LHV sõnul veel hea laenuportfelli kvaliteet ja sellest tulenevad plaanitust madalamad laenude allahindlused

AS LHV Pank teenis maikuus puhaskasumit 5,6 miljonit eurot, sellest 0,7 miljonit Ühendkuningriigi filiaaliga seotud klientide teenindamisest. AS-i LHV Varahaldus puhaskasumiks kujunes 29 000 eurot ja esmakordselt oli positiivne ka LHV Kindlustuse finantstulem 6000 eurot. LHV UK Limitedi puhaskahjum ulatus mais 0,6 miljoni euroni.

Varahalduse mai äritulud vastasid ettevõtte sõnul plaanile. Tulemusi mõjutas negatiivne kuu aktsiaturgudel. Suuremad aktiivselt juhitud LHV pensionifondid tegid läbi kerge languse: M, L ja XL alanesid vastavalt 0,7%, 1,4% ja 1,1%. Pensionifond Roheline tõusis kuuga 1,1%, Indeks kaotas väärtuses 3,2%. LHV sõnul on positiivne, et II sambast lahkujate hulk on viimastel kuudel oluliselt vähenenud, aprillis ja mais oli uusi liitujaid rohkem kui lahkujaid.