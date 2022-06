Kinnisvaraarendaja Hepsor ostis Lätis 4 miljoni eest projekti

Hepsor ASi tütarettevõte Hepsor Latvia OÜ sõlmis asjaõiguslepingu ja omandas 13. juunil 2022 Riia kesklinnas Ganibu Dambis 17A asuva kinnistu kogupindalaga 30 624 m2. Kokku on kinnistul 13 erineva ärifunktsiooniga hoonet kogupindalaga 11 564 m2, millest on kehtivate rendilepingutega kaetud ligikaudu 70%. Tehingusumma on 3,6 miljonit eurot.

Hepsori juhi Henri Laks sõnul toetab tehtud investeering ettevõtte kasvustrateegiat ja lisab netomahuna Riia linnas ligikaudu 20 500 m2 uut äripinda, mida hakatakse arendama lähtuvalt ettevõtte rohelise mõtteviisi kontseptsioonist.

„Plaanime kinnistule rajada erinevate võimalustega ärikompleksi, kus on esindatud nii stock-office’i tüüpi hooned kui ka eraldiseisvad kaubandus-, lao- ja kontoripinnad. Investeeringule avaldab positiivset mõju asjaolu, et olemasolevad hooned on suures osas välja üüritud, mis võimaldab meil tänases muutuvas turuolukorras valida parim moment uusarenduse esimese etapiga alustamiseks. Projekti esimese etapi valmimine on planeeritud 2024. aastal. Projekti lõplik valmimine jääb 2025. aastasse,“ ütles Laks.

Võlaõigusleping kinnistu ostuks sõlmiti 28. detsembril 2021.

Hepsoril on Lätis neli äri- ja seitse elukondlikku kinnisvara arendusprojekti. 2022. aasta esimeses kvartalis valmis Riias Balozu 9 elukondlik arendusprojekt 18 korteriga, millest 17 korterile on sõlmitud asjaõiguslepingud.

Käesoleva aasta kolmandas kvartalis valmib Riias Ulbrokas 30 asuv stock-office, mille 3 645 m2 üüritavast pinnast on kõik üürilepingutega kaetud. 2023. aasta teises kvartalis valmib Riias Kuldigas Parksi projekti raames kaks kortermaja, milles on kokku 116 korterit ning millega alustati 2021. aasta neljandas kvartalis (võlaõigus- ja broneerimislepinguid on sõlmitud 45 korterile). 2022. aasta teises kvartalis alustati Riias Marupes Darzsi projekti ehitamisega, mille kahes kortermajas valmib kokku 92 A-energiaklassiga korterit (võlaõigus- ja broneerimislepinguid on sõlmitud 43 korterile).

Hepsori aktsia on alates 2022. aasta algusest langenud 23% ja maksab 10,7 eurot.