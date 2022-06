E-resident lõi Eestisse uue ettevõtte ning purustas maailmarekordi

Alates 2014. aastast on Eesti e-residentsuse programmiga liitunud üle 92 000 e-residendi 179 riigist. Selle tulemusena on tänaseks asutatud Eestis ühtekokku enam kui 21 000 uut ettevõtet, mille kogukäive ületab 10 miljardit eurot. London Tech Weekil sihikule võetud kiirusrekord aitab veelgi kinnistada Eesti riigi mainet digitaalse ettevõtluse väravana nii kogenud ettevõtjatele kui ka idufirmadele.

Suurbritannia on üks e-residentsuse 2022. aasta sihtturgudest ning London Tech Weekil osalemise eesmärk on suurendada e-residentsuse taotluste hulka. Praegu on Suurbritannias üle 4000 Eesti e-residendi, kes on loonud siia ligi 900 ettevõtet.