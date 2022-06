Drastiline langus viis USA börsi karuturule

S&P 500 indeks langes eile 3,88%, Nasdaqi koondindeks 4,68% ja Dow Jonesi tööstuskeskmine 2,79%. S&P 500 indeksis suutsid eile plusspoolele jääda vaid viis aktsiat ja aktsiaindeks on aasta algusest langenud nüüd 21,33%. Nasdaq on sama ajaga langenud pea 31%.

Goldman Sachsi ökonomistid tõstsid enda ootuse nii juuni kui juuli otsuse osas just 0,75% peale. Kui keskpanga teod turu ootustele vastavad, tähendab see kasvule täiendavat pidurit, kommenteeris investeerimispank. Föderaalreservi otsus saabub kolmapäeval, Eesti aja järgi kell 9 õhtul.

„Ei inflatsioon ega majandus anna jahtumisest piisavalt märku, et föderaalreservi enda otsusest pöörata,“ ütles Financial Timesile Standard Charteredi makrostrateeg Steve Englander.

Oodatust kõrgem intressitõus on riskivarasid tugevalt allapoole toonud. Tugevalt on langenud nii tehnoloogiaaktsiad kui ka krüptovarad. Bitcoin on 24 tunniga kaotanud pea 10% ning viimase seitsme päevaga ligi 28% enda väärtusest. Krüptovarade langus on olnud nii drastiline, et populaarne laenuplatvorm katkestas väljamaksed ning raha ei saanud alates esmaspäeva pärastlõunast välja kanda ka krüptoplatvormilt Binance.