Euroopa Innovatsiooninõukogu toetab Ukraina tehnoloogiasektorit 20 miljoni euroga

Mitmed Ukraina linnad nagu Mariupol ning Harkiv on uudistes seoses Vene sõjaväe jõhkruste ja hävitustöögaga, kuid Ukraina on väga mitmekesise startup-keskkonnaga riik: sõjas hävitatud Mariupol on 2019. aastal saanud kaks targa linna auhinda startupide keskkonna ning innovaatilise ühistranspordi korralduse eest, Harkivist on pärit Ukraina esimene ükssarvik GitLab, Odessas sündis Looksery, mille ostis ära Snapchat. Ukrainast on pärit Grammarly, Aitheon ning Traces.AI. 2019. aastal alustas Ukraina ka programmi, mille eesmärgiks oli Eestile sarnaselt võimaldada kodanikel erinevaid riigi pakutavaid teenuseid tarbida interneti vahendusel.

Sõja eel oli Ukraina üks kiiremini kasvava tehnoloogiasektoriga riike Euroopas, mille ekspordist moodustas 2021 aastal kiiresti kasvav IT sektor 10%. Varasemad prognoosid lubasid kiire kasvu jätku, kuid sellele tõmbas piduri veebruaris alanud sõda. Kuigi sõda on alles käimas, on algatuse eesmärgiks vaadata kaugemale tänasest päevast ning valmistada ette keskkonda Ukraina sõjajärgseks ülesehitamiseks. Selles ülesehituse protsessis mängivad olulist rolli justnimelt tehnoloogiasektor ja startupid.

Ukrainal on kõik eeldused arenemaks üheks suurimaks tehnoloogiasektoriga riigiks Euroopas, neil on juba praegu arvestatav startup kogukond ning neil on hea haridussüsteem, mis toetab ettevõtlikkust. Samuti on nad ilmekalt tõestanud, et tahavad ja suudavad võidelda oma eesmärkide nimel.

Taavi Madiberk selgitas eelmisel nädalal Brüsselis, et arutelud Ukraina startupide toetamiseks Euroopa Innovatsiooninõukogu poolt algasid märtsis pärast Venemaa rünnakut Ukraina vastu ning Euroopa Innovatsiooninõukogu on liikunud kiiresti, et töötada välja meetodid Ukraina startupide, kellest kolmveerand jätkavad tänaseks tegevust, toetamiseks. Järgmiseks ülesandeks on tagada toetuste jõudmine võimalikult kiiresti nendeni, kes seda vajavad.