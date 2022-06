Ettevõte tõestab, et neljapäevane töönädal on Eestis võimalik. Reedeti ollakse vähem produktiivsed

„Oma tegevuses näeme, kuidas tuhanded ettevõtted haldavad oma tööd – alates planeerimisest ja projektijuhtimisest kuni arveldamiseni. See kogemus on võimaldanud meil kaardistada, millised protsessid on kõige ajakulukamad, mida on võimalik automatiseerida ja kuidas saame tööd ümber korraldada nii, et vähemate töötundidega oleksime vähemalt sama produktiivsed ja tulemuslikud – kui mitte rohkem. Tänu lühemale töönädalale jääb töötajatel rohkem aega väljapuhkamiseks ning oma hobide ja pere jaoks. See tõstab nii töötajate heaolu kui ka sooritusvõimet. Ajal, mil tööturul on tihe konkurents, tuleb ettevõtetel kriitiliselt mõelda, kuidas oma inimesi hoida,“ selgitas otsuse tagamaid ettevõtte tegevjuht Fred Krieger, kes on veendunud, et küsimus pole vähem töötamises, vaid tööaja efektiivsemas kasutamises.