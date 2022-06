Börsil olev rattatootja: keskendume kiiremini kasumlikuks saamisele

Maikuu oli ettevõte juhi Kaspar Peeki sõnul mitmes mõttes rekordiline. „Kunagi varem pole meie veebilehe külastatavus ületanud ühes kuus 20 000 külastajat ja nii suurt müügitulu ning keskmist ühiku hinda pole me samuti varem saavutanud,“ ütles Peek.

Tema sõnul on hea tõdeda, et töö messistrateegia taga on end õigustanud. Lisaks koguti ning analüüsiti hulgaliselt andmeid ning parandatakse turundussõnumeid ning kodulehel kuvatavad infot.