Bitcoin'ile panustanud ettevõte on kaotanud üle miljardi dollari

Viimase kahe aasta jooksul on tarkvaratootja kulutanud 3,97 miljardit dollarit ning ostnud kokku ligi 130 000 bitcoin'i. Keskmine ostuhind on alates 2020. aastast iga täiendava ostuga pidevalt tõusnud ning oli 31. märtsi seisuga 30 700 dollari peal, selgub ettevõtte kvartaliaruandest, vahendab Bloomberg.

Kuna bitcoin'i hind on viimase seitsme päevaga langenud ligi 27%, on MicroStrategy positsioon nüüd väärt veidike üle 3 miljardi dollari. See tähendab, et bitcoin'ist saadud kahjum on praeguseks ligikaudu 1 miljard dollarit.