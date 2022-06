Sauele planeeritud Prisma ehitus on praeguseks peatatud. Poekett siiski soovib seal kaupluse avada

Prisma kommunikatsiooni- ja vastutustundliku ettevõtluse juht Kristiina Tamberg sõnas Ärilehele, et ehitustegevus Sauel peatati arendaja poolt ning nad saanud teate, et ehitus ei jätku lähiajal neist mitte olenevatel põhjustel. Sellest andis pood teada ka oma kodulehel. Hoone arendaja Saue EPT esindaja Harry Pajundi sõnas, et projekti ärilised riskid on kasvanud tänaseks liiga suureks, arvestades majanduses toimuvat.