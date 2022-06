Eesti tööstused vajavad äriklientide hoidmiseks kiiresti e-pööret ja e-poodi

Meid tuntakse maailmas eduka e-riigina, kus on kõige rohkem start-up-ettevõtteid elaniku kohta ning enim digitaalseid avalikke teenuseid. Kuid e-Eesti edulugu ei ole siiani jõudnud meie tööstusesse. Vähemalt viimased viis aastat on räägitud, et Eesti tööstuse digitaliseerimine ja automatiseerimine kulgeb teosammul, kuna meie erasektor ei ole kuigi innukas võtma kasutusele tehnoloogilisi uuendusi.