Umbes 15% venelastest, kellel on üle 1 miljoni dollari (957 000 eurot) varasid, on 2022. aasta lõpuks eeldatavasti emigreerunud teistesse riikidesse, selgub Londonis asuva firma Henley & Partners migratsiooniandmetest. Ettevõte tegutseb vahendajana ülirikaste ja nende kodakondsust müüvate riikide vahel. Missugused on miljonäridest venelaste peamisteks väljarände paikadeks?