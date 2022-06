KOMMENTAAR | Kohalikud inimesed saavad nüüd teha tasuvamat tööd ka Eestis

Täna avaldasime intervjuu Viru hotelli juhiga, kes pööras tähelepanu tööpuudusele hotelli, puhastusteenuse ja pesumaja sektoris. Olukorda kommenteerib SOLi tegevjuht Rinel Pius, kelle sõnutsi kõlas intervjuust justkui võiksid eestlased olla uhked arengutaseme üle, nagu ei peaks eestlane enam ise otsima välismaalt tasuvamat tööd. „Oleme jõudnud sinna, et kohalikud inimesed saavad teha tasuvamat tööd Eestis,“ märkis ta ja lisas, et on tekkinud uus probleem. Nimelt on Eesti teenindussektori madalama palgataseme otsal suur tööjõupuudus.

„Kuid kuidas me siis kõrgepalgalisi talente majutame, koristame ja toidame, kui meil keegi enam lihtsamat tööd ei tee? Jah, peame muutma võõrtööjõu poliitikat, jah, oleme riigiga jõudnud arengus sinna, et meile soovivad tulla nii ukrainlased, kui ka muude kolmandate riikide kodanikud tasuvamale tööle. Nii nagu meie käisime kunagi Soomes maasikal või leedukad käisid Iirimaal kalkuneid kitkumas,“ sõnas ta ja lisas, et see oli siis tasuv.

„Eesti, Läti ja Leedu on erilised maad Euroopa Liidus, sest oleme saanud hakkama oma tööjõuga, olles ühed väiksema rahvaarvuga riigid. Aga siin me ei pea selle üle uhked olema. See pole enam saavutus,“ tõi Pius välja. Ta märkis, et nii majandus kui teenindus kiratsevad. Samuti lausus ta, et teenindussektor on kehvas seisus, kuna on tööjõupuudus. „Ei tule siia turist, ei lähe ka kohalik restorani sööma ega tantsima, ei toimu üritusi.“