Eesti noored püüdlevad ettevõtjaks: pea iga teine noor soovib alustada oma äri

„Loovus, sihikindlus ja nutikus on märksõnad, mis iseloomustavad noori ettevõtjaid üle terve Euroopa ning seda peegeldavad ka tänavused 20 Under 20 finalistid. Noori motiveerib soov lahendada ühiskonna sotsiaalseid ja keskkonnaprobleeme. Järjest enam kasutatakse selleks jätkusuutlikke lahendusi ja tehnoloogiat, unustamata samas kliendikesksust ning esteetilist välimust,“ kommenteerib võistluse tulemusi Wise’i kaasasutaja ning 20 Under 20 žürii esimees Taavet Hinrikus.

„On julgustav näha, et viiendik 20 Under 20 finaali jõudnud ettevõtjatest on pärit Eestist. Kohalik startup-maastik inspireerib noori astuma ettevõtlusteel esimesi samme ja 20 Under 20 annab neile vajalikud teadmised, toetuse ning üleeuroopalise võrgustiku, et aidata neil kasvada. Eesti ettevõtlusedu tuleviku kindlustamiseks peame aga hoolt kandma, et noortele antav haridus peegeldaks oskuseid, mida neil tulevases elus vaja läheb – alates analüütilisest mõtlemisest kuni eesmärgistatult tiimis töötamise, loovuse rakendamise ning tehnoloogia pakutavate võimaluste tundmiseni,“ lisab Hinrikus.