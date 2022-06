Mai lõpus alustas tegevust Eesti ehitust ja planeerimist muutma pidanud uus ehitisregister. Vana pandi kinni ja uus avanes 30. mail. Ehkki asjaosalised teadsid, et iga uue süsteemiga kaasnevad mured ja õppimiskõverad, siis sellist n-ö bardakki ei kujutanud ette ka kogenumad tegijad. Nõutud on vana süsteemi ajutist tagasi toomist, kuid seda ei ole tehtud. Ministeerium ütleb samal ajal, et suured probleemid on seljatatud. Millegipärast ei taha teised sellega nõustuda.