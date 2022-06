Eesti tehnoloogiafirma kandideerib rahvusvahelisel tippkonkursil viies kategoorias

Ridango juhatuse esimehe Erki Lipre sõnul on esmakordne, kui Eesti ettevõttel õnnestub nii kõrgetasemelisel konkursil lausa mitmes kategoorias edu saavutada. „Kõik on olnud võimalik tänu meie tiimile, partneritele ja klientidele, kelle toel oleme intelligentsed transpordi- ja piletimüügilahendused ühistranspordis teinud võimalikuks. Tegemist on saavutusega, millel märkimisväärne tähendus,“ ütles Lipre. „Viimase poole aastaga on meie globaalne haare ulatuslikult kasvanud – pakume uuenduslikke lahendusi enam kui 25 riigis, mistõttu on rahvusvaheline ja kõrgel tasemel tunnustus erilisel kohal.“