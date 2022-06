Börside tormised olud ei näi vaibuvat. Eksperdid: sularahast on saanud justkui hapnik

Kui poelettidel võib märgata hindade pidevat tõususpiraali, siis börsidel toimub vastupidine protsess ning mitmeprotsendised languspäevad on muutunud USA-s argiseks. Justkui rikkis plaadina kruvivad aktsiate hindu endiselt allapoole inflatsioon ja järjest järsemad intressitõusud, kõrvale ka kõikvõimalikud muud mured.

Turu langus hoogustus taas möödunud reedel, kui selgus, et USA inflatsioon oli üle ootuste suur, mis tähendab, et föderaalreservilt oodatakse senisest äkilisemat tegutsemist. Eelmisel föderaalreservi kohtumisel ennustas keskpanga juht Jerome Powell, et ilmselt tõstetakse järgneval kahel kohtumisel – juunis ja juulis – intresse 0,5% võrra ning suurem tõus pole tõenäoline. Seda ent ainult juhul, kui majandusnäitajad püsivad prognooside piires – reedel avaldatud mai hinnatõusunäitaja aga polnud ootuspärane, vaid kõrgem.