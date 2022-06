Euroopa keskpank koguneb täna erakorralisele kohtumisele

Stressimärgid paistavad silma eelkõige võlakirjaturul, kus investorid ei ole veendunud, et EKP suudab samaaegselt tõsta laenukulusid ning hoida regiooni kõige haavatavamate majanduste võlakirjaintressid kontrolli all.

Itaalia valitsuse 10-aastaste võlakirjade intress on tõusnud 4 protsendini ning vahe sama pika Saksamaa valitsuse võlakirjaga on kärisenud 2,18 protsendi peale. Veel aasta tagasi oli vahe ligi 1%.

Eelmisel nädalal teatas EKP, et kavatseb juulis tõsta intressimäärasid 0,25% võrra, millele järgneks kaks kuud hiljem sama suur või veel suurem tõstmine.

„Asjaolu, et euro on taastumas, võib viidata sellele, et investorid loodavad saada rohkem üksikasju võimaliku sekkumise kohta Euroopa riigivõlakirjaturu stabiliseerimiseks,“ ütles Londonis tegutseva Credit Agricole CIBi strateeg Valentin Marinov. „Euro-dollar võib juba lähiajal taas üle 1,05 tõusta.“