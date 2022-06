Roheenergia buum? Tuulikutootjad toodavad kahjumiga ja aktsiad kiratsevad

„Investoreid on meelitanud kasv, kuigi see pidanuks neid peletama, ja raha on kallatud põhjatusse auku,“ märkis nimekas investor Warren Buffett 2007. aastal USA lennufirmadest rääkides. Paralleelid on siin olemas ka tuulikutootjatega, kelle aktsiad on tippudest langenud pea poole võrra ja rohkemgi ning taandunud 2020. aasta suve tasemele.