Mis saab tuleva talve energiahindadest? Võimalikud koalitsiooniparnerid on eriarvamusel

Reformierakonna, Isamaa ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) koalitsioonikõnelused muudkui jätkuvad. Kuigi nii Isamaa kui ka SDE nendivad, et Eesti on euroala kõige kõrgema inflatsiooniga riik, kus suure osa moodustab sellest energia järsk hinnatõus, esineb vajalike sammude osas erimeelsus.

„Meie soov on kompenseerida kõigile, kelle elukvaliteeti kallis elekter oluliselt mõjutab, elekter teatud mahus ning hinnast alates. Eesmärk on tagada Eesti inimestele nn sotsiaalne elekter,“ kommenteeris olukorda SDE esimees Lauri Läänemets. Kas ja milline hinnalagi tänavu tuleks, on siiski veel lahtine.

„Isamaa jaoks on oluline, et leiaksime koalitsioonikõneluste käigus lahendused, mis aitaksid hüppelisele hinnatõusule lahendused leida,“ lisas Kase. Samuti ütles ta, et on teiste erakondade ettepanekutega kursis ning neidki arutatakse koalitsioonikõneluste käigus.