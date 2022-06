Harry Potteri kirjastaja pakkus investoritele positiivse üllatuse

„Meie kõigi mõtetes oli, kas pandeemia aegne tõus jätkub? Nüüd me teame vastust: lugemisest on saanud tagasi omandatud harjumus, mis jätkab õitsengut. Pandeemia pani meid kõiki mõtlema, kuidas me oma aega kulutame. See on kasvatanud raamatute müüki, mis võimaldavad meil laiendada oma teadmisi hobide osas, olgu selleks kokkamine, fitness või ajalugu, ja ka lugedes novelle, et ennast valgustada ning põgeneda argimaailmast,“ sõnas kirjastuse asutaja Nigel Newton. Sealjuures on suurenenud ka näiteks akadeemiliste raamatute müük, seda paljuski tänu online-kursuste populariseerumisele.