Borjomi taas poodidesse? Gruusia valitsus omandas Vene omanikelt mineraalveebrändi

Gruusia peaminister Irakli Garibašvili teatas, et Gruusia valitsus saab olulise mineraalveebrändi Borjomi kaasomanikuks. See tähendab, et riik võtab üle sanktsioonide alla langenud Venemaa omanike aktsiad. Nii annab Alfa Group Gruusia valitsusele tasuta 7,73 protsenti aktsiatest. Peale tehingu jõustumist ei ole Alfa Group enam Borjomi ettevõtet kontrolliv aktsionär.