Transpordiameti liikuvuse statistika näitab kaugtöö suurenemist

Autostumine pole viimastel aastatel enam oluliselt kasvanud – autokasutus on kasvutrendis väiksema sissetulekuga elanike hulgas ja langustrendis kõige suurema sissetulekuga elanikegrupis.

Autokasutus on järsult kasvanud kõige väiksema sissetulekuga elanike grupi hulgas 34 protsendilt 45 protsendile. Samas on kõige suurema sissetulekuga elanike grupi autokasutus vähenenud 73 protsendilt 67 protsendile, seda peamiselt kodus töötamise, jalgsi ja jalgrattaga liikumiste osakaalu kasvu tõttu. Jalgrattaga tööle sõitmine on viie aastaga kasvanud Tallinna hõivatute hulgas kahekordseks, jäädes küll vaid kolme protsendi juurde.