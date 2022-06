Bill Gates: krüptovaluutad ja NFT-d põhinevad täielikult suurema lolli teoorial

„See põhineb 100% suurema lolli teoorial, et keegi maksab selle eest rohkem kui mina. Ma olen harjunud varaklassidega... nagu farmid, millel on mingi saak või ettevõtted, kus nad valmistavad toodangut,“ sõnas Gates vastusena küsimusele, mida ta arvab NFT maailma kuulsaks teinud nii-öelda igavlevatest ahvidest (Bored Ape Yacht Club). „Ilmselgelt parandavad kallite ahvide digitaalkujutised tohutult maailma,“ naljatles ta.

Gates lisas, et ta ei ole krüptomaailmaga seetõttu kuidagi seotud ehk pole müünud neid ei lühikeseks ega soetanud pikki positsioone.

Suurema lolli teooria on seotud FOMOga ehk hirmul millegist ilma jääda, antud juhul kõrgest tootlusest. Seetõttu ostetakse mingit varaklassi puhtalt selle pärast, kuna väga suure nõudluse tõttu on usku, et hiljem saab selle kõrgema hinnaga maha müüa. Seeläbi justkui „otsitakse suuremat lolli“, kes selle asja hiljem ära ostaks. Seda senikaua kuni pole enam suuremat lolli, kes seda teeks.