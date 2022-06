Kiire hinnakasv halvendab korterite taskukohasust

Pealinna elanike netopalga kasv ulatus esimeses kvartalis 5,5 protsendini aastases võrdluses. Samal ajal oli Tallinna korterite hinnakasv 18%. Kuna suur osa tehingutest uute korteritega tehakse eelnevate kokkulepete põhjal, mis jõuavad statistikasse hoone valmimisel, ei peegeldu uusarenduste kõrgem hinnakasv statistikas veel täiel määral. Järelturukorterite hind kiirenes esimeses kvartalis 25 protsendini aastases võrdluses ning esialgsetel andmetel oli hinnakasv väga tugev ka aprillis ja mais – vastavalt 28% ja 31%.

Uusarenduste defitsiit hoiab hinnakasvu tugevana

Tallinnas ja selle lähiümbruses müügis olevate uusarenduste korterite arv jätkas esimeses kvartalis langust ning jõudis tasemeni, mida viimati nägime aastal 2014. Ehitusmaterjalide hinna kiire kasvu ja tarneraskuste tõttu on ehituse lõpphinda keeruline prognoosida. Kui varasemalt kaeti enne maja ehitust teatud osa korteritest broneerimislepingutega, eelistatakse praegu korterid müüki panna võimalikult hilises ehituse faasis. Seega ei pruugi pakkumine lähiajal varasemalt oodatud mahus ning ajal kasvada. Madala pakkumise tõttu hinnatõusu surve uusarenduste turul, vähemalt lähiajal, jätkub.

Uusarenduste hinnad on juba tasemel, kus need ei ole Swedbanki taskukohasuse indeksi* arvestuse järgi enam hästi kättesaadavad. See omakorda tähendab, et leibkonnal tuleb uusarenduse puhul leppida väiksema elupinnaga, koguda suuremat omafinantseeringut või valida korter järelturult.

Tugev nõudlus on tõstnud korterite hinda ka järelturul. Ukraina põgenikud on suurendanud nõudlust üürikorteritele ning üürihind on tõusnud. Koos kõrge inflatsiooniga on kõrgem üürihind soosinud investeeringuid kinnisvarasse.

Korterite taskukohasus jätkab lähiajal halvenemist