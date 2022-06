Forus Taksolt saab nüüd esindussõitudeks tellida täiselektrilise limusiini

„Loodan, et kliendid võtavad uue elektrilise luksusauto hästi vastu ja esindussõidu tegemisel valivad edaspidi rohelisema transpordivõimaluse,“ ütles Forus Takso juhatuse liige Tiit Isop. „Jälgime uue auto kasutamise sagedust, et vajadusel analoogsete autode arvu Foruse autopargis suurendada.“

„See on suurepärane areng kui suured ettevõtted nagu Forus julgelt tuleviku autokasutuse trende eest veavad ja loovad. Mercedes-Benz EQS on uus tase elektriautode maailmas ning oleme väga huvitatud, kuidas kliendid Forus Takso uue esindusauto vastu võtavad, milline saab olema klientide tagasiside ja milline on nende klientide profiil,“ ütles Veho AS juhatuse liige Keijo Kaasik. „EQS on tootena turul väga hästi vastu võetud ning Eesti 2022. aasta EQS’i tootmismahud on tänaseks müüdud. 2023. aasta elektriliste EQ mudelite müügimahtude suure kasvu osas oleme tervikuna positiivselt meelestatud.“