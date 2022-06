Uuring: enamik ettevõtteid lähiajal töötajate palku tõsta ei kavatse

Uuringust ilmnes, et tööealised inimesed ootavad enamasti 10–11% suurust palgatõusu. Küsitlusele vastanud ootavad stabiilset palgatõusu vastavalt inflatsioonile. Kõige suurem rahulolematus saadava töötasu osas on spetsialistidel, oskus- või lihttöölistel, teenindus- või müügitöötajatel ja juhtidel. Töökohta ollakse nõus ka vahetama, kuid seda tingimusel, et pakutakse >30% suuremat töötasu (54,6% vastanutest) või 16–30% suuremat töötasu (25,4%). 12,8% vastanutest ei soovi oma töökohta suurema töötasu nimel vahetada. Vähesemal määral tuuakse välja, et sobivaid suurema palgaga ametikohti ei ole tööturul leida ning kõik sõltub pakkumisest (muude lisahüvede olemasolu, töökeskkond). Lisaks ei olda suurema töötasu eest nõus tingimata igasugust tööd tegema.