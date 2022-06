SEB uuring: autoostjad eelistavad hübriide elektriautodele

Uuringus jäi silma vähene huvi elektriautode vastu. Kui praegu on elektriauto ühel protsendil peredest, siis oma edasist huvi kinnitas vaid kolm protsenti vastajatest. Küsitletud inimesed tõid elektriauto ostmisel suurimate takistustena välja selliste autode kõrge hinna, kehva sõiduulatuse ning ka puuduliku laadimistaristu. Inimesed, kes tunnistasid soovi osta elektriauto, märkisid, et enamasti on neil olemas oma isiklik laadimiskoht.

Küsitluses uuriti ka seda, mida arvatakse Euroopa Liidu plaanidest juurutada keskkonnasõbralikumaid kütuseliike. Selgus, et see teema inimesi eriti ei huvita ja suurem osa vastajaist leidis, et see neid ka ei mõjuta. Vaid nooremad vastajad tõid mõnevõrra sagedamini välja, et suure tõenäosusega ei ostaks nad endale fossiilkütusel töötavat autot.