Turud võtsid Föderaalreservi võimsa intressitõusu positiivselt vastu

Föderaalreservi esimehe Jay Powelli sõnul oli suure intressitõusu taga olulise tegurina kõrge inflatsioon. Powell lisas, et keskpanga järgmisel istungil on tõenäoline kas 0,50 või 0,75 protsendi suurune tõus, kuigi ta ei oota, et nii suure ulatusega muudatused tavapäraseks muutuksid.

Föderaalreserv ütles oma avalduses, et Venemaa sissetung Ukrainasse on tekitanud inflatsioonile täiendavat tõususurvet ja koormanud majandustegevust. Lisaks on Hiinas Covid-19 vastu võitlemiseks tehtud sulgemised süvendanud häireid tarneahelates, mis on omakorda hinnasurvet tekitanud.